Мадрид, 5 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Испании не получало никаких сообщений о предполагаемой компьютерной атаке с помощью программы Pegasus на мобильный телефон главы ведомства Фернандо Гранде-Марласки. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в министерстве.

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Отмечается, что МВД не было проинформировано и не имеет каких-либо результатов проверки, проведенной Национальным разведывательным центром на смартфоне министра.

Ранее издание El País сообщило, что на смартфоне Гранде-Марласки были обнаружены следы программы Pegasus, и на данный момент специалисты по государственной безопасности Испании пытаются проверить возможную кибератаку.