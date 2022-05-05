Тайбэй, 5 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Тайвань решил отказаться от планов покупки современных американских противолодочных многоцелевых вертолётов Sikorsky MH-60R. Об этом 5 мая сообщает агентство Reuters.

Robert Sullivan MH-60R

Как пояснил министр обороны острова Цю Гочжэн, причиной стала высокая стоимость винтокрылых машин.

«Цена слишком высока, она выходит за рамки возможностей нашей страны», — подчеркнул в ходе выступления в парламенте страны глава оборонного ведомства.

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Напомним, Тайвань ранее заявлял, что планирует приобрести 12 противолодочных вертолётов MH-60R производства подразделения Lockheed Martin Corp. Sikorsky.

Как сообщало ИА REGNUM, США намеревались продать Тайваню вооружений на сумму около $750 млн. Китай, в свою очередь, призвал Вашингтон отказаться от продажи оружия Тайваню и «прекратить играть с огнём».

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