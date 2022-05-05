Москва, 5 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий страхование по ряду случаев, внесли в Госдуму депутат от СРЗП Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлёв, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива предполагает увеличение лимитов по операциям, в отношении которых идентификация не проводится. Так, для развития электронного взаимодействия между клиентами и страховщиками, повышения удобства пользователей страховых продуктов, законопроектом предлагается увеличить с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей минимальную сумму операций, при совершении которых не проводится идентификация по договорам страхования, попадающим под действие закона № 115-ФЗ, за исключением отдельных видов договоров страхования жизни, по которым минимальная сумма операций в 15 тыс. рублей сохраняется.

Так, идентификация клиента не проводится при осуществлении операций по приему от физических лиц страховых премий по договорам страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, пенсионного страхования, если сумма таких премий не превышает 40 тыс. рублей.

В 2021 году был принят федеральный закон, которым установлено повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) и договору добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

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