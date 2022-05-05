Гонконг, Китай, 5 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Крупнейшая в Азиатско-Тихоокеанском регионе пивоваренная компания Budweiser Brewing Company APAC по итогам первого квартала 2022 года объявила о получении прибыли в размере $304 млн, что почти на 29% превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Это следует из опубликованного 5 мая на сайте Гонконгской фондовой биржи отчёта компании.

(сс)Falkenpost Пиво

из отчёта Budweiser Brewing Company APAC «Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам Budweiser APAC, увеличилась с $236 млн в первом квартале 2021 года до $304 млн в первом квартале 2022 года, отражая рост на 28,8%».

При этом выручка компании возросла на 1,5%, до $1,632 млрд.

Отмечается, что некоторое снижение мартовского производства в Китае, вызванное ограничениями из-за всплеска COVID-19, «в некоторой степени» было компенсировано хорошими показателями продаж в Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), крупнейший производитель и поставщик нефти и газа в стране, сообщила о 40,9% росте чистой прибыли в первом квартале этого года.