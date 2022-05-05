Лахденпохья, Карелия, 5 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Карелии на Ладожском озере ищут группу туристов из Санкт-Петербурга, которые ушли в водный поход на байдарке, сообщили 5 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Дарья Драй ИА REGNUM Катер МЧС

Трое туристов из Петербурга вышли в акваторию Ладожского озера в поселке Вятиккя Лахденпохского района на байдарке еще 30 апреля.

«Последний раз выходили на связь в 13:46 мск 3 мая. Проводятся поисково-спасательные работы», — уточнили в ведомстве.