В Пензенской области небезопасны семь пешеходных мостов и переходов
Пенза, 5 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Пензенской области транспортная прокуратура проверила содержание и эксплуатацию железнодорожных пешеходных мостов и переходов, пересекающих железнодорожные пути на Моршанском направлении Куйбышевской железной дороги. Собственникам небезопасных объектов внесены представления, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Проверка выявила, что техническое состояние семи пешеходных мостов и переходов не отвечает требованиям безопасности. Это может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновение аварийных ситуаций. Среди нарушений — дефектные мостовые брусья, повреждения элементов бокового настила; очаговые разрушения и сколы бетона по пролетным строениям с обнажением и коррозией арматуры.
Руководителям двух предприятий собственников небезопасных объектов транспортной инфраструктуры внесены представления. В отношении виновных должностных лиц возбуждены два дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году в Пензенской области запланирован ремонт не менее 600 км региональных и муниципальных дорог.
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