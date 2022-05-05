Пенза, 5 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Пензенской области транспортная прокуратура проверила содержание и эксплуатацию железнодорожных пешеходных мостов и переходов, пересекающих железнодорожные пути на Моршанском направлении Куйбышевской железной дороги. Собственникам небезопасных объектов внесены представления, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Проверка выявила, что техническое состояние семи пешеходных мостов и переходов не отвечает требованиям безопасности. Это может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновение аварийных ситуаций. Среди нарушений — дефектные мостовые брусья, повреждения элементов бокового настила; очаговые разрушения и сколы бетона по пролетным строениям с обнажением и коррозией арматуры.

Руководителям двух предприятий собственников небезопасных объектов транспортной инфраструктуры внесены представления. В отношении виновных должностных лиц возбуждены два дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году в Пензенской области запланирован ремонт не менее 600 км региональных и муниципальных дорог.

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