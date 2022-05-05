Верхняя Пышма, Свердловская область, 5 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Свердловской области четверых граждан задержали за убийство и похищение человека. Об этом 5 мая сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Sledcom.ru Уголовное дело

Обвинение предъявлено лицам 1994–1997 года рождения. По данным следствия, утром 20 апреля в Верхней Пышме они избили битой отца одного из нападавших, а когда тот потерял сознание, то поместили в багажник автомобиля и увезли. После этого двое нападавших вывезли потерпевшего в лесной массив, облили автомобиль и мужчину и подожгли. Его обугленное тело было обнаружено 28 апреля.

По имеющимся у следователей данным, преступление было совершено на почве длительно развивавшихся неприязненных отношений между погибшим и его сыном.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что расправа над мужчиной была спланирована заранее. Двоих соучастников поймали в Перми, а остальных на Среднем Урале. По одной из версий, у сына погибшего с детства остались на отца серьёзные обиды. Проводится расследование.