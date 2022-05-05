Москва, 5 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Заявки европейских потребителей на российский газ 5 мая сохраняются на высоком уровне — 98,9 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 98,9 млн куб. м на 5 мая», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение закупки российского газа наблюдалось в Европе в последнее время на фоне снижения спотовых цен, роста ветрогенерации и потепления.

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