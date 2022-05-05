Томск, 5 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Томске «Фронтовые бригады» начали проведение персональных праздничных концертов во дворах у участников Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Цитата из видео администрации Томска Концерт «фронтовых бригад» в Томске

В состав бригад входят муниципальные творческие коллективы и волонтёры. Они приезжают к местам проживания ветеранов на ретроавтомобилях и исполняют известные военные песни.

«Это помогает создавать атмосферу праздника Дня Победы ветерану и его близким, а также жителям всего дома, где он проживает. Всего в течение недели планируется провести около 50 таких адресных поздравлений», — добавили в мэрии.