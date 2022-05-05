Белгородский район, Белгородская область, 5 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Приграничные сёла Журавлёвка и Нехотеевка 5 мая подверглись обстрелу, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

По данным главы региона, обстрел со стороны Украины идёт в эти минуты.

«По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушены дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — заявил губернатор.

Подробную информацию Вячеслав Гладков пообещал опубликовать позже.