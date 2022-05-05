Москва, 5 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В России к концу 2022 года можно ожидать еще большего роста количества ипотечных сделок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные о том, что в марте 2022 года число этих сделок выросло на 5% по сравнению с прошлым годом.

Ипотека

«Ситуация к концу марта стала проясняться. Некоторые банки, которые притормозили выдачу ипотечных кредитов по ранее одобренным заявкам, начали потихоньку реализовывать сделки, — сказала Ермилова. — Помимо прочего, льготная ипотека хоть и под повышенный процент, оставалась. Граждане хотели сохранить сбережения. А недвижимость в глазах граждан — хороший вариант для этого. Далее число сделок вполне может расти, ведь с первого мая реализуется программа льготного ипотечного кредитования под 9%. В отдельных случаях можно получить ещё более выгодные варианты».

Как полагает экономист, если процент снизится еще больше, есть вероятность ещё большего увеличения числа сделок к концу 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Диана Степанова заявила, что в марте 2022 года из-за экономической напряженности, а также роста процентных ставок в РФ резко активизировался спрос на недвижимость.