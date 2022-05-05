Москва, 5 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Никаких оснований для всеобщей мобилизации в России нет, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Никаких оснований объявлять всеобщую мобилизацию в России нет», — сказал Швыткин.

По его словам, российская группировка выполняет задачи в рамках специальной военной операции, нанося урон как живой силе противника, так и его вооружениям, в том числе поставляемым с Запада.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, специальная военная операции на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью слухи о возможной мобилизации в России.