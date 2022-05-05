Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении троих жителей Петропавловска-Камчатского, которых обвиняют в коррупционных преступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в краевом СУ СКР.

(сс) sajinka2 Коррупция

Читайте также: Экс-директора чувашской школы обвинили в коррупции

Выяснилось, что 40 и 42-летний мужчины зарегистрировали частное охранное предприятие на подставное лицо. В дальнейшем с помощью 33-летней женщины, которая являлась должностным лицом администрации краевой столицы, они совершили крупное хищение бюджетных средств. С фиктивным ЧОПом был заключен муниципальный контракт на охрану аварийных домов. По факту эти работы не выполнялись, но оплачивались из бюджета.

С помощью фиктивных сделок и мнимых финансовых операций злоумышленникам удалось легализовать часть полученных средств — 7 млн рублей.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему директору школы, которого уличили в подлоге.