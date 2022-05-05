Новосибирск, 5 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Новосибирске 11 мая завершится отопительный сезон. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

СГК Отопительный сезон

«Прогнозы метеорологов говорят, что со второй декады мая будет стабильная среднесуточная температура воздуха выше 8 °C. Это позволяет, в соответствие с правилами предоставления коммунальных услуг, прекратить отопительный сезон», — уточнил глава города.

Он уточнил, что после этого городские службы начнут подготовку к отопительному сезону следующего года.