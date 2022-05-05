Ярославль, 5 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в конкурсной документации и продлила сроки аукциона по закупке подарочных наборов для новорожденных в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского УФАС.

Новорожденный

Жалобу в ФАС подала фирма из Москвы, посчитавшая, что условия аукциона по некоторым товарам из подарочного набора «Привет, малыш» являются чрезмерными. Как ранее сообщало ИА REGNUM ФАС приостановил подведение итогов аукциона по закупке 6 тысяч подарочных наборов. При рассмотрении жалобы комиссия Ярославского УФАС согласилась с доводами обратившейся фирмы.

«Так, например, для клеящей ленты, входящей в состав фоторамки, заказчиком установлено требование температурного режима эксплуатации: от — 40°С до +190°С!!! Естественно, у членов комиссии закономерно возник вопрос: в каких случаях у граждан — жителей Ярославской области — может возникнуть потребность использования фоторамки при температуре +190°С? В результате обоснованность указанного требования заказчик доказать не смог. Применительно к фоторамке предусмотрено и другое ограничивающее круг потенциальных участников закупки требование: способ запечатывания — прямая печать ультрафиолетовыми чернилами», — рассказали в Ярославском УФАС.

Также в ФАС сочли субъективными характеристики для сета из двух слюнявчиков. Установив нарушение, Ярославское УФАС обязало региональные власти поменять условия аукциона и продлить срок подачи заявок на участие в нем. Изначально предполагалось, что подарочные наборы для младенцев в Ярославской области будут вручать с 1 июня. Однако теперь процесс определения подрядной организации может затянуться, потому могут сдвинуться и сроки его реализации.