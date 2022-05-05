Симферополь, 5 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Посевная кампания риса началась в Республике Крым впервые за последние восемь лет, сообщили в региональном Минсельхозе.

Рис

Под посевы риса в регионе отведено более 630 га, в том числе 277 в Красноперекопском районе, 15 в Нижнегорском и 340 — в Раздольненском районе. В 2023 году аграрии рассчитывают значительно расширить посевные площади.

С поставками семенного материала крымским аграриям помог ФГБНУ «Федеральный научный центр риса»: на полуостров поставлены семена риса Рапан-2, Исток и Аполлон.

В общей сложности, по данным крымского Минсельхоза, с 2014 года — после перекрытия Северо-Крымского канала — в регионе 38 хозяйств прекратили выращивать рис. Небольшие площади этой культуры оставались лишь в Красноперекопском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, вода из Днепра начала поступать в Северо-Крымский канал в первые дни начала специальной военной операции. В 2022 году пользование водой для аграриев Крыма будет бесплатным.