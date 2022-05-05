Курган, 5 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Курганской области за минувшие сутки к 5 мая произошло семь лесных пожаров пожаров на площади 13 256 га. Регион остаётся лидером в России по площади, пройденной огнём, сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».

skeeze Лесной пожар

По информации ГУ МЧС России по Курганской области, 4 мая в регион прибыли ещё один самолет амфибия Бе-200 ЧС и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из посёлка Новогорный Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Курганской области высокая пожарная опасность сохранится на ближайшую неделю.