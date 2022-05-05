Луганск, 5 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Луганской Народной Республике силы уничтожено семь украинских националистов. Об этом 5 мая сообщил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По его словам, за минувшие сутки противник понёс потери в живой силе и технике. Было уничтожено семь националистов, один БТР, три единицы автотехники.

При этом украинские боевики продолжают обстреливать территории республики, рассказали в милиции.