Силы ЛНР за сутки уничтожили семь украинских националистов
Луганск, 5 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Луганской Народной Республике силы уничтожено семь украинских националистов. Об этом 5 мая сообщил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
ЛНР
По его словам, за минувшие сутки противник понёс потери в живой силе и технике. Было уничтожено семь националистов, один БТР, три единицы автотехники.
При этом украинские боевики продолжают обстреливать территории республики, рассказали в милиции.