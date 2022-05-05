Тбилиси, 5 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы, координирующий работу ковидных госпиталей, Тенгиз Церцвадзе задумался об уходе с должности из-за обвинений и оскорблений в его адрес. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отставка

«Меня пытаются обвинить в участии вместе с другими в незаконном присвоении 1 млрд лари, выделенных на управление COVID, — сообщил главный инфекционист страны. — В то время как за всю пандемию мой доход ни с той, ни с другой стороны не увеличился даже на копейку».

Церцвадзе отметил, что отказался от положенных дополнительных выплат за работу с пациентами с COVID-19, несмотря на рост нагрузки и риска заразиться. Он также заявил, что никогда не брал деньги с пациентов.

Напомним, ранее глава минздрава Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что ведомственные проверки выявили в лечебных учреждениях многочисленные случаи завышения данных о количестве пациентов с COVID-19, чтобы получить больше денег от государства. По предварительным данным за два «ковидных» года таким образом похитили около 1 млрд лари (около $330 млн). Кроме того, по словам министра, были выявлены случаи, когда руководители клиник увеличивали себе зарплату в десять раз, лишая подчинённых положенных им выплат за работу в «красных зонах».