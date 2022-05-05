Париж, 5 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Елисейском дворце экспертов по климату и последствиям глобального потепления, чтобы поразмышлять «о реализации экологического планирования», сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Двухчасовая встреча, состоявшаяся через десять дней после переизбрания Макрона, является частью кампании, в ходе которой глава государства пообещал сделать экологическое планирование основой своей деятельности.

«Премьер-министр, которого сейчас выбирает Макрон, должен нести за это прямую ответственность. Это экологическое планирование — концепция, которую он перенял у своего соперника Жана-Люка Меланшона, — направлена ​​на ускорение наших коллективных усилий по борьбе с изменением климата», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил во время предвыборной кампании, что хочет «вдвое быстрее» сократить выбросы парниковых газов по сравнению с его первым пятилетним сроком.