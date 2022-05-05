Макрон собрал в Елисейском дворце экспертов по климату
Париж, 5 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Елисейском дворце экспертов по климату и последствиям глобального потепления, чтобы поразмышлять «о реализации экологического планирования», сообщает Le Figaro.
Двухчасовая встреча, состоявшаяся через десять дней после переизбрания Макрона, является частью кампании, в ходе которой глава государства пообещал сделать экологическое планирование основой своей деятельности.
«Премьер-министр, которого сейчас выбирает Макрон, должен нести за это прямую ответственность. Это экологическое планирование — концепция, которую он перенял у своего соперника Жана-Люка Меланшона, — направлена на ускорение наших коллективных усилий по борьбе с изменением климата», — говорится в заявлении Елисейского дворца.
Напомним, Эммануэль Макрон заявил во время предвыборной кампании, что хочет «вдвое быстрее» сократить выбросы парниковых газов по сравнению с его первым пятилетним сроком.