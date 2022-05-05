Москва, 5 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Москве в январе–марте 2022 года предприятия по производству мебели стали в 1,51 раза больше производить продукции по сравнению с I кварталом 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мебель

За I квартал 2022 года столичные производители мебели поставили заказчикам продукцию более чем на 3,9 млрд рублей, что на треть превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 75% — I квартала 2020 года»,

В марте объем выпуска мебели увеличился почти в 1,7 раза относительно того же месяца 2021 года. В настоящее время в Москве производят деревянную, металлическую и мягкую мебель для жилых, офисных и торговых помещений.

Отмечается, что мебель в Москве производят 90 предприятий. В столичных компаниях по производству мебели заняты 5,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, московская компания «Стенд-до» готова заместить уходящие из России из-за антироссийских санкций западные мебельные бренды.

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