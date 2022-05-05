Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Ростовской области машиностроители разработали бункер-перегрузчик для работы в рисовых полях. Новая модель оснащена шинами с низким давлением, благодаря чему техника не увязает в жидкой почве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 мая.

donland.ru Бункер-перегрузчик

По словам руководителя агронаправления завода Bonum Артёма Балабанова, машина применяется для приёма пшеницы или риса с комбайна во время жатвы, а также дальнейшей перевозки к краю поля и перегрузки в полуприцепы. Уборочный процесс при этом не останавливается.

В первом квартале 2022 года компания Bonum отгрузила около 250 единиц техники. До конца года донские машиностроители планируют выпустить до 2 тыс. единиц техники, что почти вдвое больше показателя 2021 года.