Самара, 5 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Концерт «ZаРоссию», в котором примут участие звезды российской эстрады, пройдет в Самаре. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Vk.com/tyumenactiv Цитата видеоролика с записью танца. Буква Z

Сообщается, что концерт состоится 5 мая в 18:00 на площади Куйбышева. На нем выступят Дмитрий Харатьян, Виктория Дайнеко, группы «Фабрика» и «Рондо» с Александром Ивановым.

В концерте также примут участие «Кирилл да Марья шоу», вокалисты Алена Азарова и Алексей Грызлов, кавер-группа Bellini, государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова.

«Кульминацией музыкальной программы концерта станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия — это объединяющее событие проекта «ZаРоссию» будет передавать заряд энергии от одного города к другому, призывая зажигать сердца людей», — сообщает пресс-служба.

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