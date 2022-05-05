Лондон, 5 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В случае вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО это стало бы «огромной провокацией». Об этом 5 мая пишет британская газета Financial Times со ссыдкой на источники в Европейском союзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Вступление (Швеции и Финляндии) в НАТО было бы огромной провокацией», — приводит издание слова одного из дипломатов Евросоюза.

При этом указывается, что власти Финляндии заявили, что они «хотят избежать впечатления» угрозы для России своим вступлением в альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Швеции Анн Линде в поддержке Соединёнными Штатами политики открытых дверей НАТО.