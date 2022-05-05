Москва, 5 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Москве 5 мая будет заметно прохладнее. Температура воздуха составит +11 °C, но уже без осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Москва

При этом в Подмосковье воздух прогреется до +8…+13 °C.

«Это на пять — семь градусов меньше, чем должно быть по многолетней норме», — пояснил в беседе с РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 5 мая «инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему москвичей ждёт вполне погожий весенний денёк, но пока ещё прохладный». Ветер ожидается северо-западный, западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

«Завтра воздух прогреется до +16 °C, а в выходные температура повысится до +19 °C. 9 мая будет уже не так тепло: до +13 °C. При переменной облачности возможны небольшие дожди», — добавили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве 6 мая достигнет отметки +13…+18 градусов.