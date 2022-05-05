Вашингтон, 5 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Посредничество Турции в кризисе между Россией и Украиной повысила значимость Анкары как посредника в глазах стран Североатлантического альянса, пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Турция повысила свое значение как посредника в глазах стран НАТО, и (президент Турции Реджеп) Эрдоган воспользовался этой возможностью», — пишет издание.

По словам одного из представителей оппозиции, если бы выборы президента Турции состоялись в прошлом году, оппозиция бы имела шансы, но сейчас «уверенность в этом немного уменьшилась».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

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