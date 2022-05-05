Кемерово, 5 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области 9 мая проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«В День Победы проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения будет бесплатным во всех территориях Кузбасса», — говорится в сообщении.

Тем временем, в Кемерове продолжаются репетиции торжественного марша. Завтра, 6 мая, состоится генеральный прогон с участием техники.