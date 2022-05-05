Екатеринбург, 5 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Свердловской области пресекли торговлю стеклоомывающей жидкости с метанолом. Конфисковано для последующего уничтожения более 300 литров продукции. Об этом журналистам сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Staselnik Стеклоомывающая жидкость

Содержание метанола в конфискованной жидкости составило 20%. При этом допустим уровень не более 0,05%. В отношении четырех индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении. Арбитражный суд Свердловской области на основании протоколов назначил бизнесменам штрафы на общую сумму 120 тысяч рублей.

Управление Роспотребнадзора по региону напоминает, что главным компонентом любой незамерзающей жидкости является изопропиловый спирт. Использовать в составе метиловый спирт в России запрещено.