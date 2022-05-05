Красногорск, 5 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» состоится в Московской области. Об этом в эфире радио Sputnik заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Воробьёв

«Подмосковье в 12 часов [дня] 9 мая также проведет это мероприятие [«Бессмертный полк»)», — сказал Воробьев.

По его словам, акция не проводилась в Подмосковье в последние два года из-за пандемии коронавируса: «Не важно, какого размера «Бессмертный полк», важно, что это пройдет в каждом городе, возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов».