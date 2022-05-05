Тирасполь, 5 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Военным Приднестровья удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой. Об этом 5 мая сообщили в МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

PavelD Приднестровье

В министерстве рассказали, что по данным трекинга, аппарат был запущен с территории Украины. Его удалось нейтрализовать.

В МИД Приднестровья также сообщили, что опасность террористических актов на территории республики сохраняется.