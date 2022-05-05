Посёлок городского типа Горноуральский, Свердловская область, 5 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Пригородный районный суд Свердловской области направлено уголовное дело для применения меры принудительного лечения в отношении жителя села Петрокаменское Горноуральского городского округа Свердловской области. Мужчине инкриминируют убийство матери, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Убийство

Инцидент произошёл в феврале 2022 года. Мужчина находился в квартире со свое матерью. На фоне конфликта свердловчанин нанёс ей около 40 ударов руками и ногами. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. После смерти матери сын не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Он проживал с трупом в квартире, пока к сотрудникам полиции не обратились работники АО «Почта России». Почтальоны не могли доставить женщине пенсию. Правоохранители, войдя в квартиру, обнаружили труп свердловчанки.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством. В момент совершения преступления он был невменяем. Дело о применении к обвиняемому мер принудительного лечения рассмотрит Пригородный районный суд.