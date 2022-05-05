Москва, 5 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Переговоры с делегацией движения ХАМАС состоятся в Министерстве иностранных дел России 5 мая. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

وكالة الرأي Эмблема ХАМАС

Богданов подчеркнул, что переговоры представителей МИД России и движения ХАМАС были запанированы заранее.

Ранее палестинская группировка ХАМАС призвала сторонников быть готовыми к началу военных действий против Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в группировке ХАМАС выступили с предостережением в адрес властей Израиля, потребовав прекращения нападений на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Читайте подробнее: В ХАМАС рассказали о нацеленных на Израиль ракетах