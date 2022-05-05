Москва, 5 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Экипажи российских ударных вертолётов Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц украинской бронетехники и пункт управления. Об этом 5 мая сообщили в Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Вертолет Ка-52

«Лётчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате был уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов, а также несколько единиц бронетехники на опорном пункте.