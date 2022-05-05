Москва, 5 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Москве в период шествия «Бессмертный полк», которое состоится 9 мая, закроются станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная». Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«В столице 9 мая пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» в этот день будут закрыты», — говорится в сообщении.

Сбор участников акции начнётся в 12:30, а само шествие начнётся в 15:00. Присоединиться к «Бессмертному полку» в Москве можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская».