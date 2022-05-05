Ульяновск, 5 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ленинском районе Ульяновска завершено и передано в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб один человек. Фигурантом уголовного дела стал учащийся колледжа, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 15 октября 2021 года в Ульяновске. По версии правоохранителей, 20-летний учащийся колледжа, управляя автомобилем ВАЗ-21 124 в состоянии наркотического опьянения, при повороте допустил столкновение с «Шевроле Авео».

В надзорном ведомстве сообщают, что в результате ДТП травмы получила пассажирка иномарки, которая скончалась через две недели в больнице.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Новоульяновске в результате столкновения автомобиля Иж-2125 с «Ладой Вестой» пострадали семь человек, в том числе двое детей. Трое пассажиров госпитализированы.

Подробнее: В Ульяновской области проводят проверку после ДТП с семью пострадавшими