Севастополь, 5 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя за сутки поступили ещё 14 человека, сообщили 5 мая в департаменте здравоохранения города. Накануне, 4 мая, сообщалось о 15 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 19 пациентов. На данный момент в больницах находится 162 пациента, из них 82 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За сутки в городе подтверждено только пять новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения — накануне, 4 мая, сообщалось о 18 инфицированных. Скончались ещё два пациента с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировали 83 624 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 916 человек, скончались 2 335 пациентов.