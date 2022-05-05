Токио, 5 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Большая часть жителей Японии высказалась за перенос некоторых военных объектов США за пределы южной префектуры Окинава. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного 5 мая агентством Kyodo.

Военно-морская база США. Окинава

За это высказались 58% респондентов. При этом почти 80% опрошенных считают, что власти префектуры сталкиваются с несправедливо большой нагрузкой из-за размещения основной части американских войск на Окинаве. 69% участников исследования не захотели перемещения баз в районы своего проживания.

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Также в ходе опроса 51% респондентов заявили, что, по их мнению, число американских баз на Окинаве должно быть значительно сокращено. В то время как 6% ответили, что они должны быть полностью удалены с территории префектуры на юге Японии.

Напомним, Окинава занимает 0,6% территории Японии, но при этом на неё приходится 70% общей площади находящихся в стране американских военных объектов. Префектура оставалась под управлением США до 1972 года, даже после того, как Япония восстановила суверенитет в 1952 году после капитуляции страны во Второй мировой войне.