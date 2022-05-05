Самара, 5 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели пассажира самолета устанавливают в Самаре. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

stooni Самолет

По предварительной информации, утром 5 мая в аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажира 1958 года рождения (он болел неизлечимым заболеванием), совершил вынужденную посадку самолёт, выполнявший рейс В2740 «Баку-Минск».

Вскоре мужчина скончался.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.