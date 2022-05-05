Новосибирск, 5 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области намерены усилить надзорную работу из-за природных пожаров и максимально привлекать к ответственности. Об этом на пресс-конференции сегодня, 5 мая, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

«В следующем году готовятся более кардинальные меры, — сказал Травников. — Анализируем опыт других субъектов, возможно, особый противопожарный режим будем вводить с 1 апреля, при этом полностью будем запрещать пал травы. Второе жёсткое предложение — два года подряд мы лишаем мер господдержки тех фермеров, которые были привлечены к административной ответственности за выжигание травы, со следующего года эта норма распространится на всех землепользователей. Независимо от того, привлечены они к административной ответственности или нет».

Он уточнил, что новосибирские власти будут инициировать ужесточение мер ответственности и размеров штрафов.