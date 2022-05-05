Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Участниками военного парада в Петербурге в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станут порядка 11 тысяч военнослужащих Вооруженных сил России и других силовых ведомств. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада на Дворцовой площади Петербурга

В ходе парада по Дворцовой площади пройдет 131 единица наземной военной техники, а в небе над центром Петербурга парадным строем пройдут 77 боевых и транспортных самолетов и вертолетов.

Параметры артиллерийского салюта в Петербурге в честь Дня Победы пока не сообщаются, но традиционно он проходит вечером у стен Петропавловской крепости в сопровождении красочного фейерверка.

Добавим, что днем 5 мая в центре Петербурга состоится очередная репетиция парада, а утром 7 мая пройдет генеральная репетиция.