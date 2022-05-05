Москва, 5 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом 5 мая сообщает сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Стратегия рассчитана до 2030 года. В качестве её приоритетов указано обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей.

Согласно документу, основными туристическими направлениями в округе станут Кавказские Минеральные Воды, горнолыжные курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», «Мамисон», «Армхи» и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте.