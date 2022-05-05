Казань, 5 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Татарии 39 муниципальных районов приступили к весеннему севу. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Government.ru Посевные работы в поле

Посевные площади в 2022 году составят 1852,7 тыс. гектаров. Уже засеяно порядка 19% от общей площади или 343,9 тыс. гектаров. Труженики села произвели подкормку в объеме 689,8 тыс. гектаров, боронование земель провели на 1744 тыс. гектаров.

ИА REGNUM напоминает, до сельхозтоваропроизводителей Татарии доведено 4,1 млрд рублей бюджетных средств. Из них 1,7 млрд — на растениеводство, 1,4 млрд — на животноводство, 458,2 млн — на технику, 252,6 млн — на поддержку малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств, а также 257,1 млн — по ряду других направлений.

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