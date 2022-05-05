Белгород, 5 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» пройдёт по всей территории Белгородской области, за исключением девяти приграничных муниципальных образований, сообщил 5 мая губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Глава региона напомнил, что в области действует «жёлтый» уровень террористической угрозы, поэтому отмена шествия на приграничных территориях происходит по «абсолютно очевидным причинам». Тем не менее на День Победы запланировано множество мероприятий.

«Постараемся, чтобы каждый житель поучаствовал в одном, двух, трёх, четырёх мероприятиях, которые пройдут на различных площадках с большим количеством привлечённых артистов, музыкантов, ветеранов как локальных войн, так и ветеранов Великой Отечественной войны, которые, к огромной радости, находятся среди нас. Мы будем желать им долгих лет жизни, а главное, благодарить за ту Великую Победу, за удивительное счастье жить в этой замечательной стране, заниматься созиданием, растить детей и думать о будущем», — отметил губернатор.

Фотографию участника войны для акции «Бессмертный полк» можно бесплатно распечатать в любом МФЦ Белгородской области.