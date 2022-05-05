Анкара, 5 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Встречу с главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым провел в Стамбуле генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом руководитель всемирной организации сообщил в своем микроблоге.

Ralf1969 Запорожская АЭС

В мероприятии также приняли участие другие высокопоставленные российские должностные лица. Гросси заявил о необходимости обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что МАГАТЭ «готово сыграть свою исключительную роль» в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Рафаэль Гросси посетил Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) по случаю 36-летней годовщины аварии на объекте.