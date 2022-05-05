Москва, , 09:56 — REGNUM Видеозапись ударов российских вертолетов Ка-52 в ночное время по военным объектам киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 5 мая Минобороны России.

КА-52 Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлен ночной взлет боевых российских вертолетов Ка-52, их выход на цель, а также удары позиций противника из стрелкового вооружения и с помощью ракет.

Также уточняется, что в ходе нанесения удара российскими управляемыми ракетами были уничтожены опорный пункт и пункт управления украинских националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сдавшийся в плен украинский военный рассказал, что поставленные на Украину комплексы Javelin и NLAW в реальном бою часто оказываются небоеспособны.