Новосибирск, , 18:34 — REGNUM Разрыв логистических цепочек, смена поставщиков и принципиально новые стратегии развития продуктов ― такие вопросы встали перед российскими компаниями в период санкционного давления. В этих условиях услуги центра «Мой бизнес» Новосибирской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» помогают получить экспертное мнение, партнеров и общение друг с другом.

Социальное предпринимательство Пресс-служба Planeta.ru

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«С марта мы переформатировали подход к образовательным программам с учетом новой экономической реальности. Программы отраслевых форумов, акселераторов изменили темы выступающих, чтобы дать действительно актуальные материалы. Вместе с инфраструктурными организациями на нашей площадке мы запустили антикризисные проекты: финансовые, информационные, нетворкинговые, которые уже дают свой результат», ― пояснил руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаил Космынин.

Возросла нагрузка на горячую линию центра: с конца февраля по начало мая специалисты приняли 3623 звонка (в аналогичном периоде ранее фиксировали 2226 звонков). Как правило, предпринимателей интересует финансовая поддержка, помощь в бизнес-планировании, продвижении ― все эти услуги доступны в формате «одного окна» в центре «Мой бизнес». Вместе с этим, горячая линия центра 880 060 034 07 стала официальным номером правительства Новосибирской области по сбору и реакции на обращения в условиях санкций.

Постановление правительства Новосибирской области №94-п позволяет предприятиям и организациям, имеющим определенные задолженности по обязательным платежам, получать субсидии из областного бюджета, — ранее такая возможность отсутствовала.

«Мы разрабатываем наш региональный план поддержки экономики, синхронизируем его с федеральным пакетом мер поддержки для того, чтобы наши областные меры гармонично их дополняли», — прокомментировал глава региона Андрей Травников.

С начала мая запущен сбор на акселератор «Стратегия прорыва» для ИП и ООО от года с момента старта работы. Комплексная программа ориентирована на запуск проектов импортозамещения, производственных и перерабатывающих проектов в освободившихся в 2022 году сегментах экономики. Старт трёхдневной программы запланирован на 6 июня. Другая программа при участии топ-эксперта бренда SHIK поможет бьюти-самозанятым.

Фонд микрофинансирования Новосибирской области сохранил ставку Центробанка России, действовавшую на 27 февраля. Это значит, что предприниматели имеют возможность взять заём от 4,75% до 9,5% годовых (процент начисляется на остаток) в зависимости от продукта Фонда.

«Это прозвучит странно, но я рада, что есть место, куда я могу прийти и задать все мои вопросы, порой даже «детские», о том, как мне быть с моей компанией. «Мой бизнес» дал возможность получить то, что мне было нужно, в сжатые сроки: льготный заём и площадку, где я могу найти клиентов. Забавно еще и то, что в процессе получения микрозайма мы предоставили четыре вариации бизнес-плана, один из которых предполагал кризис. Его аналог и случился в феврале, а мы уже были готовы», ― рассказывает серийная предпринимательница Юлия Власова.

Мотивирующей составляющей на площадке стали нетворкинги с лидерами рынков (к примеру, 4 мая центр посетил ресторанный бизнес-омбудсмен России Сергей Миронов), а также спецпроект «Что изменилось», который собрал мнения 6 предпринимателей из самых разных отраслей: сфера гостеприимства, общепит, IT, продуктовый ритейл, легкая промышленность и даже детский досуг. Руководители и представители компаний высказались о влиянии санкций на свою работу и поделились решениями, стабилизовавших экономику внутри бизнеса.

К примеру, в PARUS medical resort & SPA ресторанному подразделению пришлось пересмотреть состав меню и убрать дорогостоящие из-за логистики продукты. Но прорывом стала смена подхода к поиску поставщиков: бренд-шеф Юлия Литвиненко обратила внимание на локальных производителей. «Оперативно заменили поставщиков курицы (очень довольны качеством!) и рыбы (теперь покупаем у поставщиков продукта из наших морей)», ― говорит шеф.

«Наш центр призван быть связующим звеном между бизнесом и властью. И, ежедневно общаясь с предпринимателями, мы увидели разные мнения на текущую экономическую ситуацию. Среди авторов есть те, кто не просто подстроился, но и улучшил свои продукты. Надеемся примеры участников нашего спецпроекта «Что изменилось» вдохновят читателей на новые идеи для своих компаний в текущих реалиях», ― добавляет руководитель регионального центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Почитать мнения других бизнесов, перенастроивших процессы, можно на сайте спецпроекта.

По информации от банков, в марте 2022 года — за первый месяц действия обновленного закона о каникулах — сибирским МСП одобрено больше 3,2 тыс. реструктуризаций. Большая часть — 2,6 тыс. — как раз по механизму обязательных по закону каникул.

«Значительное расширение видов деятельности, которые могут претендовать на каникулы, способствовало увеличению доли одобрений по этому механизму. В апреле 2020 года — первом месяце действия коронавирусных кредитных каникул — из каждых десяти реструктуризаций шесть проводились по закону, а четыре — по собственным программам банков. В этом году за первый месяц из каждых 10 одобрений восемь пришлось именно на каникулы», — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Объем уже реструктурированной задолженности сибирских МСП к началу апреля 2022 года составил почти 17 млрд рублей, в том числе 11,6 млрд рублей — в рамках кредитных каникул. Введенная законом мера будет действовать до 30 сентября 2022 года, а рекомендация Банка России кредиторам — до 31 декабря 2022 года, при необходимости ее могут продлить.

По сообщению пресс-службы управления ФНС по Новосибирской области, в январе-феврале 2022 года в Новосибирской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 1,8 тыс.

Всего к 10 марта в Едином реестре малого и среднего предпринимательства было зарегистрировано 145 тыс. субъектов МСП из Новосибирской области. Из них 68 тыс. — юридические лица, 77 тыс. — ИП.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.