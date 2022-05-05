Тюмень, , 09:55 — REGNUM В Тюмени встретили бойцов сводного отряда Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

Награждение воинов-росгвардейцев. Тюмень. Информационный центр правительства Тюменской области

«Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу — обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома, потерь среди личного состава нет», — отметил глава региона.

Встреча бойцов ОМОН Информационный центр правительства Тюменской области

Росгвардейцы вернулись в тюмень. Информационный центр правительства Тюменской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная спецоперация началась 24 февраля 2022 года по решению президента россии Владимира Путина. Её целями стали защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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