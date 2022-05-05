Тюмень, 5 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Тюмени встретили бойцов сводного отряда Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

Информационный центр правительства Тюменской области Награждение воинов-росгвардейцев. Тюмень.

«Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу — обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома, потерь среди личного состава нет», — отметил глава региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Встреча бойцов ОМОН

Информационный центр правительства Тюменской области Росгвардейцы вернулись в тюмень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная спецоперация началась 24 февраля 2022 года по решению президента россии Владимира Путина. Её целями стали защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.