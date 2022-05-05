Тюменские росгвардейцы вернулись домой с Украины без потерь
Тюмень, 5 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Тюмени встретили бойцов сводного отряда Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации российских войск на Украине. Об этом сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.
Информационный центр правительства Тюменской области
Награждение воинов-росгвардейцев. Тюмень.
«Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу — обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома, потерь среди личного состава нет», — отметил глава региона.
Информационный центр правительства Тюменской области
Встреча бойцов ОМОН
Информационный центр правительства Тюменской области
Росгвардейцы вернулись в тюмень.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная спецоперация началась 24 февраля 2022 года по решению президента россии Владимира Путина. Её целями стали защита республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.