Москва, , 09:55 — REGNUM Соглашение по введению эмбарго на российскую нефть в страны Евросоюза может быть достигнуто к концу этой недели (до 8 мая). Об этом сегодня, 5 мая, заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, передаёт ТАСС.

Нефтепровод Minstroyrf.ru

2 мая министры энергетики стран ЕС встречались в Брюсселе и обсуждали вопрос об эмбарго на нефть из России.

Позже 4 мая постпредам государств Евросоюза на переговорах не удалось достичь договорённости по введению запрета на поставки в страны ЕС нефти из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия предложила ввести постепенное эмбарго на нефть и нефтепродукты.

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