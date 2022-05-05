Вашингтон, 5 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Вопрос о дополнительном размещении в Южной Корее американских систем ПРО THAAD будет решаться в ходе консультаций с Сеулом. Об этом заявил 4 мая на брифинге глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Данное замечание он сделал после того, как КНДР запустила баллистическую ракету.

«Каждая страна имеет право на самооборону», — сказал Прайс, отвечая на вопрос о позиции США в случае, если избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразит желание разместить дополнительные комплексы ПРО THAAD.

Глава пресс-службы подчеркнул, что приверженность США своим обещаниям, в частности, в вопросе обеспечения безопасности союзников касается и Южную Корею.

Ранее Юн Сок Ёль выступал за развертывание дополнительных комплексов ПРО THAAD для сдерживания ракетных провокаций со стороны КНДР, однако кандидат на пост министра иностранных дел Пак Чин подчеркнул необходимость «углубленного обсуждения» данного вопроса.